В Йемене публично казнили и повесили на подъемном кране трех педофилов

На фото видно толпу, собравшуюся на публичной площади в Сане, столице Йемена, чтобы посмотреть на публичную казнь трех головорезов, осужденных за изнасилование и убийство десятилетнего Мосада Салеха аль-Мотханы.



Йеменские офицеры заставили мужчин, одетых в синие комбинезоны, поочередно лечь лицом вниз на ковер. После чего полицейский выстрелил каждому из преступников через спину очередью из пяти шаров, направленных в сердце.



Их кровавые трупы были нанизаны на подъемник и вывешены перед толпой.



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