В Йемене публично казнили и повесили на подъемном кране трех педофилов
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Правоохранители в Йемене на глазах у толпы казнили трех педофилов, которые изнасиловали и убили 10-летнего мальчика, после чего подвесили их тела на подъемном кране, передает УНН со ссылкой на The Sun.
На фото видно толпу, собравшуюся на публичной площади в Сане, столице Йемена, чтобы посмотреть на публичную казнь трех головорезов, осужденных за изнасилование и убийство десятилетнего Мосада Салеха аль-Мотханы.
Йеменские офицеры заставили мужчин, одетых в синие комбинезоны, поочередно лечь лицом вниз на ковер. После чего полицейский выстрелил каждому из преступников через спину очередью из пяти шаров, направленных в сердце.
Их кровавые трупы были нанизаны на подъемник и вывешены перед толпой.
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