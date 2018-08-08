У Ємені публічно стратили та повісили на підйомному крані трьох педофілів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правоохоронці у Ємені на очах у натовпу стратили трьох педофілів, які зґвалтували та вбили 10-річного хлопчика, після чого підвісили їх тіла на підйомному крані, передає УНН з посиланням на The Sun.
На фото видно натовп, що зібрався на публічній площі в Сані, столиці Ємену, щоб подивитись на публічну страту трьох головорізів, засуджених за зґвалтування та вбивство десятирічного Мосада Салеха аль-Мотхани.
Єменські офіцери змусили чоловіків, одягнених в сині комбінезони, по черзі лягти обличчям вниз на килим. Після чого поліцейський здійснив постріл кожному зі злочинців через спину чергою з п'яти куль, спрямованих в серце.
Їх криваві трупи були нанизані на підйомний кран та вивішені перед натовпом.
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