У Ємені публічно стратили та повісили на підйомному крані трьох педофілів

На фото видно натовп, що зібрався на публічній площі в Сані, столиці Ємену, щоб подивитись на публічну страту трьох головорізів, засуджених за зґвалтування та вбивство десятирічного Мосада Салеха аль-Мотхани.



Єменські офіцери змусили чоловіків, одягнених в сині комбінезони, по черзі лягти обличчям вниз на килим. Після чого поліцейський здійснив постріл кожному зі злочинців через спину чергою з п'яти куль, спрямованих в серце.



Їх криваві трупи були нанизані на підйомний кран та вивішені перед натовпом.



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