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У Ємені публічно стратили та повісили на підйомному крані трьох педофілів

У Ємені публічно стратили та повісили на підйомному крані трьох педофілів

Київ • УНН

 • 15888 перегляди

КИЇВ. 8 серпня. УНН. Правоохоронці у Ємені на очах у натовпу стратили трьох педофілів, які зґвалтували та вбили 10-річного хлопчика, після чого підвісили їх тіла на підйомному крані, передає УНН з посиланням на The Sun.

На фото видно натовп, що зібрався на публічній площі в Сані, столиці Ємену, щоб подивитись на публічну страту трьох головорізів, засуджених за зґвалтування та вбивство десятирічного Мосада Салеха аль-Мотхани.

Єменські офіцери змусили чоловіків, одягнених в сині комбінезони, по черзі лягти обличчям вниз на килим. Після чого поліцейський здійснив постріл кожному зі злочинців через спину чергою з п'яти куль, спрямованих в серце.

Їх криваві трупи були нанизані на підйомний кран та вивішені перед натовпом.

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