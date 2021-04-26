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В ЕК назвали условие для восстановления путешествий американцев в Европу

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 апреля. УНН. Граждане США, которые сделали прививки против коронавируса одной из одобренных ЕС вакциной, смогут посетить Евросоюз летом. Об этом рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times, передает УНН.

Цитата

“Насколько я понимаю, американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств”, — сказала фон дер Ляйен, отметив “огромный прогресс” США в вакцинации населения. “Это позволит свободное передвижение и поездки в Европейский союз”, — добавила глава ЕК.

Дополнение

Она также подчеркнула, что все 27 стран, входящих в Евросоюз, принимать тех, кто привился препаратами, разрешенными европейским регулятором.

Фон дер Ляйен не уточнила деталей, однако, по ее словам, восстановление поездок в ЕС будет зависеть от эпидемической ситуации в США и Европе.

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Регулятор одобрил все три вакцины, которые используются в Соединенных Штатах — от Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson, отмечает издание. Еще одна вакцина, применение которой разрешено в ЕС, — англо-шведская AstraZeneca.

ЕС изучает вопрос введения “ковид-паспортов”, которые позволят гражданам передвигаться по странам. Предполагается, что документ будет действовать во всех странах — членах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии — они входят в Шенгенскую зону. При этом “ковид-паспорт” не является проездным документом и не может быть условием для поездок по миру. Последнее позволит избежать дискриминации в отношении тех, у кого нет прививки против COVID-19. В Еврокомиссии говорили, что сертификаты вакцинации должны появиться в ЕС до 15 июня.

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