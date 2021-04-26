В ЕК назвали условие для восстановления путешествий американцев в Европу
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Граждане США, которые сделали прививки против коронавируса одной из одобренных ЕС вакциной, смогут посетить Евросоюз летом. Об этом рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью газете The New York Times, передает УНН.
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“Насколько я понимаю, американцы используют вакцины, одобренные Европейским агентством лекарственных средств”, — сказала фон дер Ляйен, отметив “огромный прогресс” США в вакцинации населения. “Это позволит свободное передвижение и поездки в Европейский союз”, — добавила глава ЕК.
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Она также подчеркнула, что все 27 стран, входящих в Евросоюз, принимать тех, кто привился препаратами, разрешенными европейским регулятором.
Фон дер Ляйен не уточнила деталей, однако, по ее словам, восстановление поездок в ЕС будет зависеть от эпидемической ситуации в США и Европе.
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Регулятор одобрил все три вакцины, которые используются в Соединенных Штатах — от Moderna, Pfizer / BioNTech и Johnson & Johnson, отмечает издание. Еще одна вакцина, применение которой разрешено в ЕС, — англо-шведская AstraZeneca.
ЕС изучает вопрос введения “ковид-паспортов”, которые позволят гражданам передвигаться по странам. Предполагается, что документ будет действовать во всех странах — членах Евросоюза, а также в Исландии, Лихтенштейне, Норвегии и Швейцарии — они входят в Шенгенскую зону. При этом “ковид-паспорт” не является проездным документом и не может быть условием для поездок по миру. Последнее позволит избежать дискриминации в отношении тех, у кого нет прививки против COVID-19. В Еврокомиссии говорили, что сертификаты вакцинации должны появиться в ЕС до 15 июня.