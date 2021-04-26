У ЄК назвали умову для відновлення подорожей американців до Європи

ukru
Ексклюзив
10:51 • 51259 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

10:29 • 91261 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 130451 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 171899 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 254115 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

17 березня, 13:49 • 185489 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 178476 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 188479 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 155211 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 160299 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

Трамп заявив про узгодження елементів мирної угоди перед розмовою з путіним

18 березня, 05:18 • 110379 перегляди
Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

Втрати окупантів: ліквідовано понад 1500 військових та десятки одиниць техніки

18 березня, 05:25 • 124348 перегляди
Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

Україна приєдналася до скарги в ООН через російське глушіння супутників - ЗМІ

09:47 • 71317 перегляди
Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

Україна закупила ще партію американського СПГ у Польщі на тлі атак рф - Нафтогаз

09:52 • 101479 перегляди
Зеленський здійснив поїздку до Львова

Зеленський здійснив поїздку до Львова

09:59 • 114183 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 254115 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 202044 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 296991 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 292115 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 418574 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

13:20 • 15424 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 94729 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 99986 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 95140 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 112109 перегляди
Актуальне
У ЄК назвали умову для відновлення подорожей американців до Європи

У ЄК назвали умову для відновлення подорожей американців до Європи

Київ • УНН

 • 14708 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Громадяни США, які зробили щеплення проти коронавірусу однією зі схвалених ЄС вакциною, зможуть відвідати Євросоюз влітку. Про це розповіла голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю газеті The New York Times, передає УНН.

Цитата

“Наскільки я розумію, американці використовують вакцини, схвалені Європейським агентством лікарських засобів”, — сказала фон дер Ляйен, зазначивши “величезний прогрес” Сполучених Штатів в вакцинації населення. “Це уможливить вільне пересування і поїздки в Європейський союз”, — додала глава ЄК.

Що передувало

Вона також підкреслила, що всі 27 країн, що входять в Євросоюз, прийматимуть тих, хто прищепився препаратами, дозволеними європейським регулятором.

Фон дер Ляйен не уточнила деталей, однак, за її словами, відновлення поїздок в ЄС буде залежати від епідемічної ситуації в США і Європі.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ЄС планують вакцинувати 70% дорослого населення до кінця липня

Регулятор схвалив всі три вакцини, які використовуються в Сполучених Штатах, — від Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson, відзначає видання. Ще одна вакцина, застосування якої дозволено в ЄС, — англо-шведська AstraZeneca.

ЄС вивчає питання введення “ковід-паспортів”, які дозволять громадянам пересуватися країнами. Передбачається, що документ буде діяти у всіх країнах — членах Євросоюзу, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії — вони входять в Шенгенську зону. При цьому “ковід-паспорт” не є проїзним документом і не може бути умовою для поїздок по світу. Останнє дозволить уникнути дискримінації щодо тих, у кого немає щеплення проти COVID-19. В Єврокомісії говорили, що сертифікати вакцинації повинні з’явитися в ЄС до 15 червня.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами