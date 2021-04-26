У ЄК назвали умову для відновлення подорожей американців до Європи

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“Наскільки я розумію, американці використовують вакцини, схвалені Європейським агентством лікарських засобів”, — сказала фон дер Ляйен, зазначивши “величезний прогрес” Сполучених Штатів в вакцинації населення. “Це уможливить вільне пересування і поїздки в Європейський союз”, — додала глава ЄК.

Що передувало

Вона також підкреслила, що всі 27 країн, що входять в Євросоюз, прийматимуть тих, хто прищепився препаратами, дозволеними європейським регулятором.

Фон дер Ляйен не уточнила деталей, однак, за її словами, відновлення поїздок в ЄС буде залежати від епідемічної ситуації в США і Європі.

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Регулятор схвалив всі три вакцини, які використовуються в Сполучених Штатах, — від Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson, відзначає видання. Ще одна вакцина, застосування якої дозволено в ЄС, — англо-шведська AstraZeneca.

ЄС вивчає питання введення “ковід-паспортів”, які дозволять громадянам пересуватися країнами. Передбачається, що документ буде діяти у всіх країнах — членах Євросоюзу, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії — вони входять в Шенгенську зону. При цьому “ковід-паспорт” не є проїзним документом і не може бути умовою для поїздок по світу. Останнє дозволить уникнути дискримінації щодо тих, у кого немає щеплення проти COVID-19. В Єврокомісії говорили, що сертифікати вакцинації повинні з’явитися в ЄС до 15 червня.