У ЄК назвали умову для відновлення подорожей американців до Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Громадяни США, які зробили щеплення проти коронавірусу однією зі схвалених ЄС вакциною, зможуть відвідати Євросоюз влітку. Про це розповіла голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен в інтерв'ю газеті The New York Times, передає УНН.
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“Наскільки я розумію, американці використовують вакцини, схвалені Європейським агентством лікарських засобів”, — сказала фон дер Ляйен, зазначивши “величезний прогрес” Сполучених Штатів в вакцинації населення. “Це уможливить вільне пересування і поїздки в Європейський союз”, — додала глава ЄК.
Що передувало
Вона також підкреслила, що всі 27 країн, що входять в Євросоюз, прийматимуть тих, хто прищепився препаратами, дозволеними європейським регулятором.
Фон дер Ляйен не уточнила деталей, однак, за її словами, відновлення поїздок в ЄС буде залежати від епідемічної ситуації в США і Європі.
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Регулятор схвалив всі три вакцини, які використовуються в Сполучених Штатах, — від Moderna, Pfizer / BioNTech і Johnson & Johnson, відзначає видання. Ще одна вакцина, застосування якої дозволено в ЄС, — англо-шведська AstraZeneca.
ЄС вивчає питання введення “ковід-паспортів”, які дозволять громадянам пересуватися країнами. Передбачається, що документ буде діяти у всіх країнах — членах Євросоюзу, а також в Ісландії, Ліхтенштейні, Норвегії та Швейцарії — вони входять в Шенгенську зону. При цьому “ковід-паспорт” не є проїзним документом і не може бути умовою для поїздок по світу. Останнє дозволить уникнути дискримінації щодо тих, у кого немає щеплення проти COVID-19. В Єврокомісії говорили, що сертифікати вакцинації повинні з’явитися в ЄС до 15 червня.