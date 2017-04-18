В Египте снова атаковали церковь: один погибший, четверо раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Египте снова атаковали церковь, в результате чего один человек погиб, четверо ранены. Нападению подвергся монастырь Святой Екатерины, передает УНН со ссылкой на Reuters.
В Египте в результате нападения на монастырь Святой Екатерины один человек погиб, четверо ранены, сообщает агентство со ссылкой на местный телеканал.
По данным телеканала Al Arabia атаке подвергся блок-пост рядом с монастырем. Погиб офицер, четверо солдат получили ранения.
Как сообщал УНН, 9 апреля в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви , в результате чего погибли шесть человек.