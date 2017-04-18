В Египте снова атаковали церковь: один погибший, четверо раненых

В Египте в результате нападения на монастырь Святой Екатерины один человек погиб, четверо ранены, сообщает агентство со ссылкой на местный телеканал.

По данным телеканала Al Arabia атаке подвергся блок-пост рядом с монастырем. Погиб офицер, четверо солдат получили ранения.

Как сообщал УНН, 9 апреля в Египте в городе Александрия взорвалась бомба в церкви , в результате чего погибли шесть человек.