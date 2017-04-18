У Єгипті знову атакували церкву: один загиблий, четверо поранених

У Єгипті в результаті нападу на монастир Святої Катерини одна людина загинула, четверо поранені, повідомляє агентство з посиланням на місцевий телеканал.

За даними телеканалу Al Arabia атаці піддався блок-пост поряд з монастирем. Загинув офіцер, четверо солдатів отримали поранення.

Як повідомляв УНН, 9 квітня в Єгипті в місті Александрія вибухнула бомба в церкві, внаслідок чого загинули шестеро осіб.