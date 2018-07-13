В Египте откроют гранитный саркофаг, который лежал нетронутым более 2 тысяч лет

Черный саркофаг достигает двух метров в высоту и трех в длину. Он один из крупнейших в своем роде, говорят ученые. Они предполагают, что гробницу создали в период правления династии Птолемеев (IV — I век до н. э.). С тех пор саркофаг ни разу не вскрывали.

Перемещать находку в музеи или лаборатории не будут — откроют там же, где нашли. “Саркофаг находится на глубине пяти метров и весит более 30 тонн”, — рассказывает исследователь Эйман Эшмави. Он отмечает, что из-за веса и положения открывать саркофаг довольно рискованно и нужно всё как следует подготовить, чтобы не навредить находке. В ближайшие недели на место раскопок приедет команда инженеров с грузоподъемным оборудованием.

Археологи обнаружили рядом с гробницей еще одну находку — большую голову из алебастра. Она изображает того, кто похоронен в саркофаге — это мог быть один из местных аристократов, полагают ученые.

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