У Єгипті відкриють гранітний саркофаг, який лежав недоторканим більше 2 тисяч років

Чорний саркофаг сягає двох метрів у висоту і трьох в довжину. Він один з найбільших у своєму роді, кажуть вчені. Вони припускають, що гробницю створили в період правління династії Птолемеїв (IV — I століття до н. е.). З тих пір саркофаг жодного разу не розкривали.

Переміщати знахідку в музеї або лабораторії не будуть — відкриють там само, де знайшли. “Саркофаг знаходиться на глибині п’яти метрів і важить більше 30 тонн”, — розповідає дослідник Ейман Ешмаві. Він зазначає, що через вагу і положення відкривати саркофаг досить ризиковано і потрібно все як слід підготувати, щоб не зашкодити знахідці. У найближчі тижні на місце розкопок приїде команда інженерів з вантажопідйомним обладнанням.

Археологи виявили поряд з гробницею ще одну знахідку — велику голову з алебастру. Вона зображує того, хто похований в саркофазі — це міг бути один з місцевих аристократів, вважають вчені.

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