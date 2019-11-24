В Египте открыли выставку мумифицированных животных
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Большую экспозицию мумифицированных животных, найденных в древнеегипетском некрополе, впервые представили публике неподалеку от Каира, сообщает УНН со ссылкой на ВВС.
Египетские археологи обнаружили большую гробницу с мумифицированными животными в прошлом году у ступенчатой пирамиды Джосера в Саккаре, к югу от столицы Египта.
Под толщей песка нашли сотни артефактов, в частности маски, статуэтки, а также мумифицированных кошек, крокодилов, кобр и птиц.
В субботу власти Египта впервые представили артефакты на выставке у некрополя Саккара.
Среди найденных мумий, по предварительным оценкам экспертов, двое львят. Сейчас министерство по делам древностей Египта проводит анализы, чтобы в этом убедиться.
В отличие от мумифицированных кошек, которых археологи находят довольно регулярно, обнаружение неповрежденных львов, и особенно их детенышей, случается редко.
Саккара - это древний могильник, который был некрополем Мемфиса, столицы Древнего Египта.
Расположенный примерно в 30 км к югу от Каира, некрополь Саккара был местом захоронения более 3 тыс. лет. Он является частью Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Напомним, в Мюнхене состоялся аукцион по продаже вещей нацистских времен, который собрал сотни тысяч евро.