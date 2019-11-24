У Єгипті відкрили виставку муміфікованих тварин
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Велику експозицію муміфікованих тварин, знайдених у давньоєгипетському некрополі, вперше представили публіці неподалік від Каїра, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.
Єгипетські археологи виявили велику гробницю з муміфікованими тваринами минулого року біля ступінчастою піраміди Джосера у Саккарі, на південь від столиці Єгипту.
Під товщею піску знайшли сотні артефактів, зокрема маски, статуетки, а також муміфікованих котів, крокодилів, кобр і птахів.
У суботу влада Єгипту вперше представила артефакти на виставці біля некрополя Саккара.
Серед знайдених мумій, за попередніми оцінками експертів, є двоє левенят. Зараз міністерство у справах старожитностей Єгипту проводить аналізи, щоб у цьому впевнитися.
На відміну від муміфікованих котів, яких археологи знаходять доволі регулярно, виявлення неушкоджених левів, і особливо їхніх дитинчат, трапляється рідко.
Саккара - це стародавній могильник, який був некрополем Мемфіса, столиці Давнього Єгипту.
Розташований приблизно за 30 км на південь від Каїра, некрополь Саккара був місцем поховання понад 3 тис. років. Він є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.
Нагадаємо, у Мюнхені відбувся аукціон з продажу речей нацистських часів, який зібрав сотні тисяч євро.