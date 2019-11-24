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У Єгипті відкрили виставку муміфікованих тварин

У Єгипті відкрили виставку муміфікованих тварин

Київ • УНН

 • 29595 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Велику експозицію муміфікованих тварин, знайдених у давньоєгипетському некрополі, вперше представили публіці неподалік від Каїра, повідомляє УНН із посиланням на ВВС.

Єгипетські археологи виявили велику гробницю з муміфікованими тваринами минулого року біля ступінчастою піраміди Джосера у Саккарі, на південь від столиці Єгипту.

Під товщею піску знайшли сотні артефактів, зокрема маски, статуетки, а також муміфікованих котів, крокодилів, кобр і птахів.

У суботу влада Єгипту вперше представила артефакти на виставці біля некрополя Саккара.

Серед знайдених мумій, за попередніми оцінками експертів, є двоє левенят. Зараз міністерство у справах старожитностей Єгипту проводить аналізи, щоб у цьому впевнитися.

На відміну від муміфікованих котів, яких археологи знаходять доволі регулярно, виявлення неушкоджених левів, і особливо їхніх дитинчат, трапляється рідко.

Саккара - це стародавній могильник, який був некрополем Мемфіса, столиці Давнього Єгипту.

Розташований приблизно за 30 км на південь від Каїра, некрополь Саккара був місцем поховання понад 3 тис. років. Він є частиною Світової спадщини ЮНЕСКО.

Нагадаємо, у Мюнхені відбувся аукціон з продажу речей нацистських часів, який зібрав сотні тисяч євро.

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