В ЕБРР назвали объемы импортируемого в Украину бензина и дизеля
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Украина импортирует около 64% бензина и 87% дизеля, который используется в стране. Об этом сегодня во время Украинского газового форума сообщила заместитель председателя главы ЕБРР в Украине Марина Петров, передает корреспондент УНН.
"В Украине есть много энергетических ресурсов. Она импортирует около 64% бензина, 87% дизеля и ядерное топливо более 60%, угля. Учитывая газовые резервы и другие ресурсы которые есть у вашей страны - это то, что надо менять. И нет причины, чтобы Украина продолжала быть по большей части только импортером энергоресурсов", - сказала Петров.
Напомним, за восемь месяцев текущего года импорт газа Украине вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.