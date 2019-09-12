Імпорт газу в Україну зріс на 40%
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. За вісім місяців поточного року імпорт газу зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Про це йдеться у звіті АТ “Укртрансгаз” за результатами роботи ГТС України за січень-серпень 2019 року, повідомляє УНН.
“Станом на 1 вересня (четверте літо) Україна вже протягом 1385 дні не імпортує газ для своїх потреб з Росії. За цей період обсяги газу надходили виключно з країн ЄС.
Всього за вісім місяців 2019 року в Україну імпортовано 9,6 млрд куб. м блакитного палива, що більше на 40% від аналогічного минулорічного обсягу”, — повідомили в “Укртрансгазі”.
Як повідомляв УНН, Україна у січні-серпні цього року проти аналогічного періоду минулого року збільшила транзит російського газу до країн Європи на 2% — до 59,5 млрд куб. м.