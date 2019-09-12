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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 88736 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115059 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 106810 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 113422 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 121128 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148941 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 149132 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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Актуальное
Импорт газа в Украину вырос на 40%

Импорт газа в Украину вырос на 40%

Киев  •  УНН

 • 11409 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. За восемь месяцев текущего года импорт газа вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете АО "Укртрансгаз" по результатам работы ГТС Украины за январь-август 2019 года, сообщает УНН.

"По состоянию на 1 сентября (четвертое лето) Украина уже в течение 1385 дня не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

Всего за восемь месяцев 2019 году в Украину импортировано 9,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 40% аналогичного прошлогоднего объема", - сообщили в "Укртрансгазе".

Как сообщал УНН, Украина в январе-августе этого года против аналогичного периода прошлого года увеличила транзит российского газа в страны Европы на 2% - до 59,5 млрд куб. м.

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