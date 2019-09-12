Импорт газа в Украину вырос на 40%
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. За восемь месяцев текущего года импорт газа вырос на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в отчете АО "Укртрансгаз" по результатам работы ГТС Украины за январь-август 2019 года, сообщает УНН.
"По состоянию на 1 сентября (четвертое лето) Украина уже в течение 1385 дня не импортирует газ для своих нужд из России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.
Всего за восемь месяцев 2019 году в Украину импортировано 9,6 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 40% аналогичного прошлогоднего объема", - сообщили в "Укртрансгазе".
Как сообщал УНН, Украина в январе-августе этого года против аналогичного периода прошлого года увеличила транзит российского газа в страны Европы на 2% - до 59,5 млрд куб. м.