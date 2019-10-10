У ЄБРР назвали обсяги імпортованого в Україну бензину та дизелю
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Україна імпортує близько 64% бензину та 87% дизелю, який використовується у країні. Про це сьогодні під час Українського газового форуму повідомила заступник голови представника ЄБРР в Україні Марина Петров, передає кореспондент УНН.
"В України є багато енергетичних ресурсів. Вона імпортує близько 64% бензину, 87% дизелю і ядерне пальне більше 60%, вугілля. Враховуючи газові резерви та інші ресурси які є у вашої країни – це те, що треба міняти. І немає причини, щоб Україна продовжувала бути здебільшого тільки імпортером енергоресурсів", - сказала Петров.
Нагадаємо, за вісім місяців поточного року імпорт газу Україною зріс на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.