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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ЕБРР назвали главные аспекты внедрения RAB-тарифов в Украине

Киев • УНН

 • 12265 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Внедрение RAB-тарифов - это вопрос сбалансирования различных перспектив, которые будут удовлетворять как бизнес, так и потребителей. Об этом на круглом столе в Киеве сказал директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, передает корреспондент УНН.

В ЕБРР назвали главные аспекты внедрения RAB-тарифов в Украине

"Самое важное в сфере энергетики - это доступность, надежность услуг и экономическая доступность - справедливые тарифы, справедливое ценообразование. Внедрение RAB-тарифов - это вопрос сбалансирования различных перспектив, различных интересов, чтобы разработать эффективную бизнес-модель для бизнеса и потребителей", - сказал Шевки Аджунер.

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По его словам, RAB-тарифы нужны, ведь они обеспечивают прибыльность компаний, предоставляющих услуги. При этом такие компании обязательно должны быть эффективными.

"Вопрос сейчас заключается в ставках доходности на унаследованные активы и новые активы. Продолжается дискуссия, есть разные точки зрения. Необходимо все подготовить правильно, иначе будут лишние тяжести на отдельные категории потребителей", - подчеркнул директор ЕБРР в Украине.

Как сообщал УНН, в феврале 2018 года Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Национальную комиссию, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) уменьшить процентную ставку на внедрение RAB-тарифов.

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