У ЄБРР назвали головні аспекти запровадження RAB-тарифів в Україні

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Впровадження RAB-тарифів — це питання збалансування різних перспектив, які будуть задовольняти як бізнес, так і споживачів. Про це на круглому столі у Києві сказав директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, передає кореспондент УНН.