У ЄБРР назвали головні аспекти запровадження RAB-тарифів в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Впровадження RAB-тарифів — це питання збалансування різних перспектив, які будуть задовольняти як бізнес, так і споживачів. Про це на круглому столі у Києві сказав директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, передає кореспондент УНН.
“Найважливіше у сфері енергетики — це доступність, надійність послуг та економічна доступність — справедливі тарифи, справедливе ціноутворення. Впровадження RAB-тарифів — це питання збалансування різних перспектив, різних інтересів, аби розробити ефективну бізнес — модель для бізнесу та споживачів”, — сказав Шевкі Аджунер.
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За його словами, RAB-тарифи потрібні, адже вони забезпечують прибутковість компаній, що надають послуги. При цьому такі компанії обов’язково мають бути ефективними.
“Питання зараз полягає у ставках прибутковості на успадковані активи та нові активи. Триває дискусія, є різні точки зору. Необхідно все підготувати правильно, інакше будуть надмірні тягарі на окремі категорії споживачів”, — наголосив директор ЄБРР в Україні.
Як повідомляв УНН, у лютому 2018 року Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман закликав Національну комісію, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) зменшити відсоткову ставку на запровадження RAB-тарифів.