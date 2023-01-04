В YASNO объяснили, могут ли сейчас происходить отключения света вне графика

Детали

Коваленко отметил, что сегодня первый день, когда система работала в полноценных стабилизационных графиках. Благодаря усилиям энергетиков сейчас электричество могут отключать не группами, а 5-6-ю очередями в одной группе.

Цитата

“Могут ли сейчас происходить отключения вне графика? Да, если они аварийные. И тут не нужно удивляться: аварии на линиях раньше случались, так же как и сейчас. Поэтому внимательно следите за графиками, не включайте всю технику в розетки одновременно. Если у вас нет света вне графика, посмотрите на сайт ДТЭК Киевские электросети, в чем может быть причина. Если у вас локальная авария — обращайтесь к коллегам в социальные сети”, — объяснил Сергей Коваленко.

Он добавил, что в Днепре ограничения такие же, как и вчера, отключения также идут по графику.

Напомним

С 3 января в Киеве вернулся к графикам отключения света.Теплая погода и уменьшение потребления промышленностью в первые дни нового года позволили на праздники минимально ограничивать электроэнергию для киевлян, отметили энергетики.