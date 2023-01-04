У YASNO пояснили, чи можуть зараз ставатися відключення світла поза графіком

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Коваленко відмітив, що сьогодні перший день, коли система працювала у повноцінних стабілізаційних графіках. Завдяки зусиллям енергетиків зараз електрики можуть відключати не групами, а 5-6-ма чергами в одній групі.

Цитата

“Чи можуть зараз ставатися відключення поза графіком? Так, якщо вони аварійні. І тут не потрібно дивуватися: аварії на лініях раніше ставалися, так само як і зараз. Тому уважно стежте за графіками, не вмикайте всю техніку в розетки водночас. Якщо у вас немає світла поза графіком, подивіться на сайт ДТЕК Київські електромережі, в чому може бути причина. Якщо у вас локальна аварія — звертайтеся до колег у соціальні мережі”, — пояснив Сергій Коваленко.

Він додав, що у Дніпрі обмеження такі ж, як і вчора, відключення також ідуть за графіком.

Нагадаємо

Від 3 січня у Київ повернувся до графіків відключення світла.Тепла погода та зменшення споживання промисловістю у перші дні нового року дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян, зазначили енергетики.