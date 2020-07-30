В японской Фукусиме взорвался ресторан: есть погибшие и десятки раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. По крайней мере 17 человек пострадали и один погиб в результате взрыва газа, который произошел в четверг в ресторане в японской префектуре Фукусима, пишет УНН со ссылкой на японский общественный телеканал NHK и агентство Kyodo.
Инцидент произошел в городе Корияма. По данным полиции, взрыв прогремел в одном из местных ресторанов, который находился на финальной стадии ремонта и должен был возобновить работу 31 июля. Спасатели и работники пожарных служб просят местных жителей не приближаться к месту инцидента, поскольку там произошла утечка газа.
Взрыв зафиксировала одна из камер японского общественного телевидения, установленных в городе. Очевидцы также рассказывают о сильном взрыве. Согласно кадрам японского ТВ, в радиусе примерно ста метров от места инцидента в жилых домах выбило стекла, у некоторых зданий сильно повреждены стены и крыши. Сам ресторан, где произошел взрыв, практически полностью уничтожен. В то же время возгорания на месте происшествия не наблюдается.
Пострадавших доставили в больницы. По данным телеканала, из-за разрушений приостановило обслуживание отделение банка, находящееся неподалеку. В числе пострадавших — двое сотрудников банка. По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа.
В заявлении полиции добавляется, что в настоящее время сохраняется угроза повторного взрыва.
福島 郡山で爆発か 建物に被害 上空からの映像https://t.co/KsTX2Q1Xlp#nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/W3fPTZFhqi— NHKニュース (@nhk_news) July 30, 2020