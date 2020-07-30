У японській Фукусімі вибухнув ресторан: є загиблі та десятки поранених
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Принаймні 17 людей постраждали і одна загинула в результаті вибуху газу, який стався в четвер в ресторані в японській префектурі Фукусіма, пише УНН з посиланням на японський громадський телеканал NHK і агентство Kyodo.
Інцидент стався в місті Коріяма. За даними поліції, вибух прогримів в одному з місцевих ресторанів, який знаходився на фінальній стадії ремонту і повинен був відновити роботу 31 липня. Рятувальники і працівники пожежних служб просять місцевих жителів не наближатися до місця інциденту, оскільки там стався витік газу.
Вибух зафіксувала одна з камер японського громадського телебачення, встановлених в місті. Очевидці також розповідають про сильний вибух. Згідно кадрам японського ТБ, в радіусі приблизно ста метрів від місця інциденту в житлових будинках повибивало шибки, у деяких будівель сильно пошкоджені стіни і дахи. Сам ресторан, де стався вибух, практично повністю знищений. У той же час загоряння на місці події не спостерігається.
Постраждалих доставили в лікарні. За даними телеканалу, через руйнування призупинило обслуговування відділення банку, що знаходиться неподалік. У числі постраждалих — двоє співробітників банку. За попередніми даними, причиною вибуху став витік газу.
У заяві поліції додається, що в даний час зберігається загроза повторного вибуху.
福島郡山で爆発か建物に被害上空からの映像https://t.co/KsTX2Q1Xlp #nhk_news #nhk_video pic.twitter.com/W3fPTZFhqi— NHKニュース(@nhk_news) July 30, 2020