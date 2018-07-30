Во Вьетнаме свадебный кортеж попал в ДТП: более 10 погибших
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. В центральной провинции Вьетнама Куангнам тринадцать человек погибли и четверо получили ранения в понедельник в результате лобового столкновения контейнерного грузовика и автобуса, в котором находились жених, его родственники и друзья. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
По сообщению, 10 человек погибли на месте, в том числе жених. Еще три человека скончались в больнице.
Автобус, в котором находились всего 17 человек, следовал из провинции Куангчи, где находится дом жениха, в провинцию Биньдинь на встречу с невестой.
Напомним, на железнодорожном переезде под с.Черняхов Кагарлицкого района Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: поезд столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли пожилой мужчина и его жена.