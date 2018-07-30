У В'єтнамі весільний кортеж потрапив у ДТП: понад 10 загиблих

За повідомленням, 10 людей загинули на місці, в тому числі наречений. Ще три людини померли в лікарні.

Автобус, в якому знаходилися всього 17 чоловік, слідував з провінції Куангчи, де знаходиться будинок нареченого, в провінцію Біньдінь на зустріч з нареченою.



Нагадаємо, на залізничному переїзді під с.Черняхов Кагарлицького району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода: поїзд зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті аварії загинули літній чоловік і його дружина.