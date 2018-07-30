У В'єтнамі весільний кортеж потрапив у ДТП: понад 10 загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. У центральній провінції В'єтнаму Куангнам тринадцять людей загинули і четверо отримали поранення в понеділок в результаті лобового зіткнення контейнерної вантажівки і автобуса, в якому перебували наречений, його родичі і друзі. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
За повідомленням, 10 людей загинули на місці, в тому числі наречений. Ще три людини померли в лікарні.
Автобус, в якому знаходилися всього 17 чоловік, слідував з провінції Куангчи, де знаходиться будинок нареченого, в провінцію Біньдінь на зустріч з нареченою.
Нагадаємо, на залізничному переїзді під с.Черняхов Кагарлицького району Київської області сталася дорожньо-транспортна пригода: поїзд зіткнувся з легковим автомобілем. В результаті аварії загинули літній чоловік і його дружина.