Во Вьетнаме во время пожара в караоке-баре погибли не менее 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. По меньшей мере 13 человек погибли в результате пожара в караоке-баре в столице Вьетнама Ханое. Об этом пишет газета VnExpress со ссылкой на местные власти, передает УНН.
По данным газеты, огонь разгорелся ночью в караоке-баре, а затем распространился на три соседних здания и окружающий транспорт.
На место происшествия прибыли пожарная бригада и полицейские. Два милиционера пострадали в борьбе с огнем, после чего были доставлены в больницу.
Премьер-министр страны призвал власти Ханоя провести расследование и проинспектировать бары и рестораны, которые не выполняют противопожарные нормы.