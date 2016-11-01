Во Вьетнаме во время пожара в караоке-баре погибли не менее 13 человек

По данным газеты, огонь разгорелся ночью в караоке-баре, а затем распространился на три соседних здания и окружающий транспорт.

На место происшествия прибыли пожарная бригада и полицейские. Два милиционера пострадали в борьбе с огнем, после чего были доставлены в больницу.

Премьер-министр страны призвал власти Ханоя провести расследование и проинспектировать бары и рестораны, которые не выполняют противопожарные нормы.