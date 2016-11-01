У В'єтнамі під час пожежі в караоке-барі загинули щонайменше 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Щонайменше 13 осіб загинули в результаті пожежі в караоке-барі в столиці В'єтнаму Ханої. Про це пише газета VnExpress з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
За даними газети, вогонь розгорівся вночі в караоке-барі, а потім поширився на три сусідні будівлі і довколишній транспорт.
На місце події прибули пожежна бригада і поліцейські. Два правоохоронця постраждали в боротьбі з вогнем, після чого були доставлені в лікарню.
Прем'єр-міністр країни закликав владу Ханоя провести розслідування і проінспектувати бари і ресторани, які не виконують протипожежні норми.