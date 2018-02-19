В ВСП объяснили, почему до сих пор не создана новая служба судебной охраны
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. В настоящее время Государственная судебная администрация подыскивает сотрудников в новую службу судебной охраны, но до ее создания суды должны охранять работники Национальной полиции и Национальной гвардии. Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк во время экстренного заседания Совета, передает УНН.
"Согласно закону такая служба должна быть создана ... Сейчас Государственная судебная администрация занимается поиском кадрового состава, который должен это осуществлять. Но создать такую службу в пределах всей Украины за короткий срок почти невозможно", - подчеркнул он и напомнил, что, согласно закону, службу судебной охраны должны были создать еще в прошлом году.
Председатель ВСП отметил, что новая служба судебной охраны фактически будет правоохранительным органом, поскольку имеет право применять оружие.
Отвечая на вопрос журналистов о том, какой будет ее численность, он сказал: "Мне трудно сейчас сказать, какова будет численность этой службы".
Также Бенедисюк отметил, что на переходный период, создание такой службы, охрана судов возложена на Нацполцию и Нацгвардию.
Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.
В свою очередь Высший совет правосудия категорически не приемлет публичные заявления руководства Министерства внутренних дел Украины относительно отказа выполнять функции по охране, а требование принять определенное решение является вмешательством и давлением на судебную систему.