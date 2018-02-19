У ВРП пояснили, чому досі не створена нова служба судової охорони
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. На даний час Державна судова адміністрація підшуковує співробітників до нової служби судової охорони, але до її створення суди мають охороняти працівники Національної поліції та Національної гвардії. Про це сьогодні сказав голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час екстреного засідання Ради, передає УНН.
“Відповідно до закону така служба має бути створена... Зараз Державна судова адміністрація займається пошуком кадрового складу, який має це здійснювати. Але створити таку службу в межах всієї України за короткий термін майже не можливо”, — наголосив він і нагадав, що відповідно до закону служба судової охорони мала бути створена ще торік.
Голова ВРП зазначив, що нова служба судової охорони фактично буде правоохоронним органом, оскільки матиме право застосовувати зброю.
Відповідаючи на запитання журналістів про те, якою буде її чисельність, він сказав: “Мені важко зараз сказати, яка чисельність цієї служби буде”.
Також Бенедисюк зазначив, що на перехідний період, до створення такої служби, охорону судів покладено на Нацполцію і Нацгвардію.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що попросив скликати позачергове засідання Кабінету міністрів і планує внести на розгляд уряду питання про припинення охорони судів співробітниками Національної поліції і Національної гвардії.
У свою чергу Вища рада правосуддя категорично не сприймає публічні заяви керівництва Міністерства внутрішніх справ України стосовно відмови виконувати функції з охорони судів, а вимоги ухвалити певне рішення є втручанням і тиском на судову систему.