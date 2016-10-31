В ВР зарегистрировали законопроект о закупке товаров для обеспечения проведения Евровидения-2017

Автор данной законодательной инициативы, народный депутат из фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Григорий Шверк отметил, что принятие указанного законопроекта обусловлено необходимостью реализации мероприятий по подготовке и проведению в Украине в 2017 году песенного конкурса "Евровидение".

"Существует потребность в закупке товаров, работ и услуг по упрощенной процедуре закупки. Так, сроки проведения основной процедуры закупки - открытые торги - достаточно длительные, что может привести к тому, что вещатель-организатор песенного конкурса "Евровидение" не успеет закупить все необходимые товары, работы и услуги для проведения конкурса. Это, в свою очередь, повлечет срыв подготовки песенного конкурса "Евровидение" в определенные сроки и, как следствие, его проведения", - рассказал Г.Шверк.

Он отметил, что законопроектом предлагается закупки товаров, работ и услуг, необходимых для обеспечения подготовки и проведения в Украине в 2017 году песенного конкурса "Евровидение" по переговорной процедуре закупок, проводить на основании решения Кабинета Министров Украины.

"Предлагается предоставить заказчику право заключить договор о закупке по результатам применения переговорной процедуры закупки и на основании указанного решения Правительства в срок не ранее чем через пять дней по сокращенной процедуре закупки", - добавил Г.Шверк.

Напомним, Киевский городской совет отменил все решения, проголосованные 27 октября, из-за голосования постороннего лица. Среди отмененных решений, в том числе и вопрос выделения 200 млн грн на проведение Евровидения-2017.