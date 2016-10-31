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Фінтехекспертка Олена Сосєдка пояснила, як зміниться ринок після легалізації криптовалют в Україні
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У ВР зареєстрували законопроект щодо закупівлі товарів для забезпечення проведення Євробачення–2017

У ВР зареєстрували законопроект щодо закупівлі товарів для забезпечення проведення Євробачення–2017

Київ • УНН

 • 9122 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Верховній Раді зареєстрований проект Закону про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки і проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу “Євробачення”, № 5319, передає УНН із посиланням на прес-службу БПП.

Автор даної законодавчої ініціативи, народний депутат з фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Григорій Шверк зазначив, що прийняття зазначеного законопроекту обумовлено необхідністю реалізації заходів з підготовки та проведення в Україні в 2017 році пісенного конкурсу “Євробачення”.

“Існує потреба в закупівлі товарів, робіт і послуг за спрощеною процедурою закупівлі. Так строки проведення основної процедури закупівлі — відкриті торги — є досить тривалими, що може призвести до того, що мовник-організатор пісенного конкурсу „Євробачення“ не встигне закупити всі необхідні товари, роботи і послуги для проведення конкурсу. Це, в свою чергу, спричинить зрив підготовки пісенного конкурсу „Євробачення“ у визначені терміни та, як наслідок, його проведення”, — розповів Г.Шверк.

Він зазначив, що законопроектом пропонується закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення в Україні у 2017 році пісенного конкурсу “Євробачення” за переговорною процедурою закупівель, проводити на підставі рішення Кабінету Міністрів України.

“Пропонується надати замовнику право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі та на підставі зазначеного рішення Уряду в строк не раніше ніж п’ять днів за скороченою процедурою закупівлі”, — додав Г.Шверк.

Нагадаємо, Київська міська рада скасувала всі рішення, проголосовані 27 жовтня, через голосування сторонньої особи. Серед скасованих рішень, зокрема, й питання закладення 200 млн грн на проведення Євробачення-2017.

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