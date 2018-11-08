В ВР считают, что аграриев нужно выводить с “тени” налоговыми уступками

По его словам, большинство аграриев сегодня в “тени”, потому что иначе им просто невыгодно.

“Я очень надеюсь, что в этом году Рада примет норму о так называемой минимальной налоговой нагрузке, и тогда неважно, работаешь ты в белую или в черную — ты должен оплатить минимум с 1 га.

И это будет означать, что всем будет выгодно работать в белую. В Украине большое количество полей, где говорят, что там ничего не растет, или растет для собственного использования, а на самом деле там подсолнечник или кукуруза, или другой товарный объект.

А надо так: "У тебя есть земля? Оплати тысячу гривен с гектара". А если ты этого не платишь — у тебя долговые обязательства. Если это делать, тогда вопрос "тенизации" решается через экономичный способ, когда тебе становится невыгодно работать в "теневую”, — сказал Мушак.

По информации профильных экспертов, в “тени” сегодня находится около 70% мелких фермеров, которые уклоняются от уплаты налогов и платят зарплаты “в конвертах”. Тем самым, лишая себя доступа к государственным субсидиям (дотациям).

“Когда мы говорим о господдержке, то право на нее имеют те предприятия, которые работают абсолютно легально. Фермер должен сбывать свою продукцию не за наличные. Он должен декларировать все свои доходы и расходы, вести элементарную бухгалтерию”, — поясняет генеральный директор “Украинского клуба аграрного бизнеса” Тарас Высоцкий.

По информации Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины, от госпрограмм поддержки АПК в этом году отказались 58% из 40 тысяч опрошенных фермеров — что также может свидетельствовать о их попытках скрыть свою реальную деятельность от органов власти.

Эксперты объясняют это тем, что фермерам легче отказаться от дотаций, чем потом иметь дело с проверяющими.

“Многие предприниматели не обращаются за господдержкой, опасаясь в дальнейшем проблем. Сложно понять, когда к тебе придут проверяющие органы и как будут проверять ...”, - говорит Вице-президент SigmaBleyzer и AgroGeneration Владислава Маголецкая.

Так или иначе, “теневой” сегмент АПК не дает возможности даже профильным органам власти определить реальные объёмы выращивания, продажи и хранения с/х товаров в Украине, заявил эксперт Алексей Дорошенко.

По его словам, о глобальных несостыковках стало известно после того, как официальные данные власти сравнили с данными спутников.

“Выяснилось, что разница между тем, что аграрии декларируют официально и тем, что производится на самом деле составляет до 145%”, — сообщил Дорошенко.