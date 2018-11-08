У ВР вважають, що аграріїв потрібно виводити з "тіні" податковими поступками

За його словами, більшість аграріїв сьогодні в "тіні", тому що інакше їм просто невигідно.

"Я дуже сподіваюся, що в цьому році Рада прийме норму про так зване мінімальне податкове навантаження, і тоді неважливо, працюєш ти в білу або в чорну - ти повинен сплатити мінімум з 1 га.

І це буде означати, що всім буде вигідно працювати в білу. В Україні велика кількість полів, де говорять, що там нічого не росте, або росте для власного використання, а насправді там соняшник або кукурудза, або інший товарний об'єкт.

А треба так: "У тебе є земля? Оплати тисячу гривень з гектара". А якщо ти цього не платиш - у тебе боргові зобов'язання. Якщо це робити, тоді питання "тінізації" вирішується в економічний спосіб, коли тобі стає невигідно працювати в "тіньову", - сказав Мушак.

За інформацією профільних експертів, в "тіні" сьогодні перебуває близько 70% дрібних фермерів, які ухиляються від сплати податків і платять зарплати "в конвертах". Тим самим, позбавляючи себе доступу до державних субсидій (дотацій).

"Коли ми говоримо про держпідтримку, то право на неї мають ті підприємства, які працюють абсолютно легально. Фермер повинен збувати свою продукцію не за готівку. Він повинен декларувати всі свої доходи і витрати, вести елементарну бухгалтерію", - пояснює генеральний директор "Українського клубу аграрного бізнесу" Тарас Висоцький.

За інформацією Асоціації фермерів і приватних землевласників України, від держпрограм підтримки АПК в цьому році відмовилися 58% з 40 тисяч опитаних фермерів - що також може свідчити про їх спроби приховати свою реальну діяльність від органів влади.

Експерти пояснюють це тим, що фермерам легше відмовитися від дотацій, ніж потім мати справу з перевіряючими.

"Багато підприємців не звертаються за держпідтримкою, побоюючись надалі проблем. Складно зрозуміти, коли до тебе прийдуть перевіряючі органи і як будуть перевіряти ...", - каже Віце-президент SigmaBleyzer і AgroGeneration Владислава Маголецька.

Так чи інакше, "тіньовий" сегмент АПК не дає можливості навіть профільним органам влади визначити реальні обсяги вирощування, продажу та зберігання с/г товарів в Україні, заявив експерт Олексій Дорошенко.

За його словами, про глобальні нестикування стало відомо після того, як офіційні дані влади порівняли з даними супутників.

"З'ясувалося, що різниця між тим, що аграрії декларують офіційно і тим, що виробляється насправді становить до 145%", - повідомив Дорошенко.