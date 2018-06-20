В ВР требуют проверить лагеря в Запорожье

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КИЕВ. 20 июня. УНН. Вспышки массовых отравлений в оздоровительных лагерях в Запорожской области уже стали системными и отнюдь не похожи на роковое стечение обстоятельств. Поэтому, вероятно, что руководство региона просто не выполняет своих обязанностей. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Сергей Тригубенко, передает УНН.

"15 июня в оздоровительном лагере "Маяк" (Запорожская область) сразу 40 детей и 4 воспитатели почувствовали ухудшение самочувствия. Причиной отравления называют - продукты питания.

Напомню, что в прошлом году та же Запорожская область стала эпицентром массовых отравлений отдыхающих. Тогда заболели дети в лагере "Лазурный" (Бердянск). Также имел место даже летальный случай в оздоровительном лагере "Факел" (Бердянск).

Считаю, что такая системность нарушений на детских курортах региона не может быть ни случайностью, ни роковым стечением обстоятельств", - написал нардеп.

Есть все основания полагать, что руководство региона не выполняет своих обязанностей должным образом, подвергая риску жизнь самых маленьких, добавил Тригубенко.

"Поэтому, обращаясь к контролирующим органам и правоохранительным органам, прошу назначить внеплановую и всеобъемлющую проверку курортов Запорожской области, где сегодня отдыхают дети", - отметил Тригубенко, добавив, что лично тщательно будет следить за ходом уголовного производства по факту отравления детей в "Маяке".

Как писал УНН, за массовые отравления в Украине не наказывают.

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