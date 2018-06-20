У ВР вимагають перевірити табори відпочинку на Запоріжжі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Спалахи масових отруєнь в оздоровчих таборах у Запорізькій області вже стали системними і аж ніяк не схожі на фатальний збіг обставин. Тому, ймовірно, що керівництво регіону просто не виконує своїх обов’язків. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат Сергій Тригубенко, передає УНН.
“15 червня в оздоровчому таборі "Маяк" (Запорізька область) одразу 40 дітей та 4 вихователі відчули погіршення самопочуття. Причиною отруєння називають — продукти харчування.
Нагадаю, що минулого року та ж Запорізька область стала епіцентром масових отруєнь відпочивальників. Тоді захворіли діти у таборі "Лазурний" (Бердянськ). Також мав місце навіть летальний випадок в оздоровчому таборі "Факел" (Бердянськ).
Вважаю, що така системність порушень на дитячих курортах регіону не може бути ані випадковістю, ані фатальним збігом обставин”, - написав нардеп.
Є всі причини вважати, що керівництво регіону не виконує своїх обов’язків належним чином, піддаючи ризику життя наймолодших, додав Тригубенко.
“Тому, звертаючись до контрольних органів та правоохоронців, прошу призначити позапланову та всеохопну перевірку курортів Запорізької області, де сьогодні відпочивають діти”, — зазначив Тригубенко, додавши, що особисто ретельно буде слідкувати за ходом кримінального провадження по факту отруєння дітей у “Маяку”.
Як писав УНН, за масові отруєння в Україні не карають.