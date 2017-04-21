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В ВР рассказали, кто может помешать внедрению в Украине европейской системы сбора тары

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КИЕВ. 21 апреля. УНН. Европейская система сбора и утилизации тары может полноценно заработать в Украине уже через два года. Об этом в комментарии УНН сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам государственного мониторинга окружающей природной среды и соавтор соответствующего законопроекта Иван Рыбак.

Однако этому может помешать имеющееся в парламенте лобби упаковщиков и производителей упаковки тары.

"На сегодня очень многое зависит от наших коллег, которые являются членами налогового комитета и комитета по вопросам бюджета. Ведь эти два комитета тоже будут рассматривать данный законопроект (проект закона о системе сбора и утилизации использования тары №5614 от 28 декабря 2016 года - ред.).

И мы бы действительно хотели, чтобы это было как можно быстрее, но все-таки, это же зависит и от них.

Во-вторых, как только этот законопроект получится, тут же сильно подключится лобби упаковщиков и производителей упаковки тары, упаковочных материалов, в том числе и производителей фасованных напитков, которые совершенно не хотят и очень сопротивляются любым изменениям в действующее законодательство. Даже если речь идет об улучшении состояния окружающей среды. Потому что они обеспокоены тем, чтобы их продукция реализовывалась независимо от того, чистая окружающая среда, или есть какие-то в нем проблемы", - пояснил он.

Если же лоббистами чистой окружающей среды удастся преодолеть его противников, европейская система сбора тары может быть введена в течение полугода со дня подписания закона Президентом, сообщил И.Рыбак.

"Я считаю, что система может заработать в полном объеме быстрее - это через два года. Но начать ее реализовывать можно, я думаю, что в течение полугода с момента принятия этого законопроекта, и, соответственно, подписания его Президентом и вступления его в силу.

Я говорю о полугодии, так как производитель должен наладить систему штамповки или наклеивания соответствующих контрамарок на единицу тары своего товара. Соответственно, это определенная и реконструкция оборудования, и изменения в оборудовании, и в технологическом процессе. Поэтому, я думаю, что именно такой срок имеет место быть. Он не является критическим, но он является минимальным для начала внедрения соответствующей системы на наших производствах и в нашем государстве", - пояснил он.

Напомним, экологический комитет ВР одобрил внедрение в Украине европейской модели сбора бутылок. Ее суть заключается в том, что украинцы смогут возвращать деньги (залоговые суммы), сдавая тару через специализированные автоматы. Такая система пользуется популярностью среди населения в таких европейских странах как Германия, Польша, Финляндия, Чехия и Нидерланды.

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