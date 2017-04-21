У ВР розповіли, хто може перешкодити запровадженню в Україні європейської системи збору тари

Проте цьому може завадити наявне в парламенті лобі пакувальників та виробників упаковки тари.

"На сьогодні дуже багато залежить від наших колег, які є членами податкового комітету та комітету з питань бюджету. Адже ці два комітети теж будуть розглядати даний законопроект (проект закону про систему збирання та утилізації використання тари № 5614 від 28 грудня 2016 року — ред.).

І ми б дійсно хотіли, аби це було якомога швидше, але все-таки, це водночас залежить і від них.

По-друге, як тільки цей законопроект вийде, тут же сильно підключиться лобі пакувальників та виробників упаковки тари, пакувальних матеріалів, в тому числі і виробників фасованих напоїв, які абсолютно не хочуть і дуже опираються будь-яким змінам у чинне законодавство. Навіть якщо мова іде про покращення стану навколишнього середовища. Тому що вони переймаються тим, аби їхня продукція реалізовувалась незалежно від того, чисте навколишнє середовище, чи є якісь у ньому проблеми", - пояснив він.

Якщо ж лобістами чистого довкілля вдасться подолати його противників, європейська система збору тари може бути впроваджена впродовж півроку з дня підписання закону Президентом, повідомив І.Рибак.

"Я вважаю, що система може запрацювати у повному обсязі найшвидше – це через два роки. Але почати її реалізовувати можна, я думаю, що протягом півроку з моменту прийняття цього законопроекту, і, відповідно, підписання його Президентом і набрання його чинності.

Я веду мову про півроку, тому що виробник повинен налагодити систему штампування або наклеювання відповідних контрамарок на одиницю тари свого товару. Відповідно, це певна і реконструкція обладнання, і зміни в обладнанні, і в технологічному процесі. Тому, я думаю, що саме такий термін має місце бути. Він не є критичним, але він є мінімальним для початку впровадження відповідної системи на наших виробництвах і в нашій державі", - пояснив він.

Нагадаємо, екологічний комітет ВР схвалив впровадження в Україні європейської моделі збору пляшок. Її суть полягає у тому, що українці зможуть повертати гроші (залогові суми), здаючи тару через спеціалізовані автомати. Така система користується популярністю серед населення у таких європейських країнах як: Німеччина, Польща, Фінляндія, Чехія та Нідерланди.