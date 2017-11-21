В ВР предлагают разрешить НСТУ не транслировать ЧМ-2018 по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, в котором предлагается разрешить Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) не транслировать чемпионат мира по футболу-2018, который состоится в России. Об этом говорится в законопроекте №7299, зарегистрированном в Раде, передает УНН.
Депутаты предлагают предоставить НСТУ право не транслировать мероприятие, в том числе спортивные или развлекательные, которые проходят на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины.
Также предлагается разрешить Министерству информационной политики заказывать производство телерадиоорганизациями передач, направленных на предотвращение и нейтрализацию угроз национальной безопасности Украины (в том числе противодействия пропаганде государства-агрессора).
Напомним, стали известными составы корзин жеребьевки финальной части ЧМ-2018.