В ВР предлагают разрешить НСТУ не транслировать ЧМ-2018 по футболу

Депутаты предлагают предоставить НСТУ право не транслировать мероприятие, в том числе спортивные или развлекательные, которые проходят на территории государства-агрессора или государства-оккупанта, если такая трансляция может содержать элементы пропаганды и нести угрозу информационной безопасности Украины.

Также предлагается разрешить Министерству информационной политики заказывать производство телерадиоорганизациями передач, направленных на предотвращение и нейтрализацию угроз национальной безопасности Украины (в том числе противодействия пропаганде государства-агрессора).

Напомним, стали известными составы корзин жеребьевки финальной части ЧМ-2018.