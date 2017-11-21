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У ВР пропонують надати дозвіл НСТУ не транслювати ЧС-2018 з футболу

Київ • УНН

 • 12586 перегляди

КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Верховній Раді зареєстрований законопроект, в якому пропонується надати дозвіл Національній суспільній телерадіокомпанії України (НСТУ) не транслювати чемпіонат світу з футболу-2018, який відбудеться в Росії. Про це йдеться в законопроекті №7299, зареєстрованому в Раді, передає УНН.

Депутати пропонують надати НСТУ право не транслювати захід, у тому числі спортивний або розважальний, що відбувається на території держави-агресора або держави-окупанта, якщо така трансляція може містити елементи пропаганди і нести загрозу інформаційній безпеці України.

Також пропонується дозволити Міністерству інформаційної політики замовляти виробництво телерадіоорганізаціями передач, спрямованих на запобігання і нейтралізацію загроз національній безпеці України (у тому числі протидії пропаганді держави-агресора).

Нагадаємо, стали відомими склади кошиків жеребкування фінальної частини ЧС-2018.

Українські Національні Новини

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