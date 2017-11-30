В ВР хотят в начале следующего года провести слушания по противодействию киберугрозами

"Подводя итоги круглого стола, участниками было акцентировано внимание на проблемных вопросах противодействия киберугрозами для государственных учреждений и бизнеса Украины. Было поддержано предложение скорейшего урегулирования вопроса на законодательном уровне, в частности, проведя слушания в первом квартале следующего года для выработки соответствующих рекомендаций", - говорится в сообщении.

Напомним, в ПА ЕВРОНЕСТ заявили, что Украина и ЕС нужны совместные учения по противодействию киберугрозам.