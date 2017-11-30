В ВР хотят в начале следующего года провести слушания по противодействию киберугрозами
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Верховной Раде в первом квартале следующего года хотят провести слушания для решения вопроса по законодательству в сфере противодействия киберугрозами для государственных учреждений и бизнеса Украины. Такое решение принято по результатам круглого стола в парламентском комитете по вопросам национальной безопасности и обороны, передает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной Рады.
"Подводя итоги круглого стола, участниками было акцентировано внимание на проблемных вопросах противодействия киберугрозами для государственных учреждений и бизнеса Украины. Было поддержано предложение скорейшего урегулирования вопроса на законодательном уровне, в частности, проведя слушания в первом квартале следующего года для выработки соответствующих рекомендаций", - говорится в сообщении.
Напомним, в ПА ЕВРОНЕСТ заявили, что Украина и ЕС нужны совместные учения по противодействию киберугрозам.