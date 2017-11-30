У ВР хочуть на початку наступного року провести слухання щодо протидії кіберзагрозам
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. У Верховній Раді у першому кварталі наступного року хочуть провести комітетські слухання для вирішення питання щодо законодавства у сфері протидії кіберзагрозам для державних установ та бізнесу України. Таке рішення ухвалили за результатами круглого столу у парламентському комітеті з питань національної безпеки і оборони, передає УНН з посиланням на інформаційне управління апарату Верховної Ради.
"Підбиваючи підсумки круглого столу, учасниками було акцентовано увагу на проблемних питаннях протидії кіберзагрозам для державних установ та бізнесу України. Було підтримано пропозицію якнайшвидшого врегулювання питання на законодавчому рівні, зокрема, провівши комітетські слухання у першому кварталі наступного року для вироблення відповідних рекомендацій", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у ПА ЄВРОНЕСТ заявили, що Україні та ЄС потрібні спільні навчання протидії кіберзагрозам.