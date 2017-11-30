У ВР хочуть на початку наступного року провести слухання щодо протидії кіберзагрозам

"Підбиваючи підсумки круглого столу, учасниками було акцентовано увагу на проблемних питаннях протидії кіберзагрозам для державних установ та бізнесу України. Було підтримано пропозицію якнайшвидшого врегулювання питання на законодавчому рівні, зокрема, провівши комітетські слухання у першому кварталі наступного року для вироблення відповідних рекомендацій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ПА ЄВРОНЕСТ заявили, що Україні та ЄС потрібні спільні навчання протидії кіберзагрозам.