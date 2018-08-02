В восьми районах столицы выросли объемы введенного в эксплуатацию жилья

Больше всего жилья в Киеве построено в Голосеевском районе, на территории которого принято в эксплуатацию жилых домов общей площадью 328,9 тыс. кв. м или 19,0% от общего принятия в эксплуатацию жилья в целом по городу.

На территории Дарницкого района принято в эксплуатацию 277,7 тыс. кв. м или 16,0%, Печерского - 240,9 тыс. кв. м или 13,9%, Соломенского - 208,1 тыс. кв. м или 12,0%, Подольского - 196,5 тыс. кв. м или 11,3%.

Меньше всего жилья построено в Деснянском (42,6 тыс. кв. м или 2,5% от общего принятия в эксплуатацию жилья в целом по городу), Святошинском (72,8 тыс. кв. м или 4,2%) и Оболонском (88,7 тыс. кв. м или 5,1%) районах.

В 2017 году по сравнению с предыдущим годом увеличены объемы принятого в эксплуатацию жилья в восьми районах города.

Наибольший рост наблюдался в Оболонском районе - в 7,2 раза больше, Печерском - в 3,6 раза больше, Днепровском - в 3,2 раза больше.

В 2017 году только в двух районах столицы зафиксировано уменьшение объемов принятого жилья: на территории Соломенского района принято жилья на 34,0% меньше, чем в 2016 году, Дарницкого района - на 6,6% меньше.

Напомним, по мнению экспертов, каждая инвестированная в строительство гривна приносит государству в пять раз больше. В Украине, после некоторого спада, сфера строительства оживилась и продолжает развиваться достаточно активными темпами.

Например, крупнейший столичный застройщик "ХК "Киевгорстрой" в 2017 году ввел в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. Кроме завершения ряда объектов, которые уже возводятся, компания в 2018 году взялась за семь новых. Общий строительный задел "Киевгорстроя" на сегодня составляет 1,9 млн кв. м недвижимости на разных стадиях готовности.