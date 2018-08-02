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У восьми районах столиці зросли обсяги введеного в експлуатацію житла

У восьми районах столиці зросли обсяги введеного в експлуатацію житла

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. Найбільше минулого року введено в експлуатацію житла у Голосіївському районі Києва, а за темпами зростання обсягів введеного житла лідером став Оболонський район. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління статики Києва.

Найбільше житла у Києві збудовано у Голосіївському районі, на території якого прийнято в експлуатацію житлових будинків загальною площею 328,9 тис. кв. м або 19,0% від загального прийняття в експлуатацію житла в цілому по місту.

На території Дарницького району прийнято в експлуатацію 277,7 тис. кв. м або 16,0%, Печерського – 240,9 тис. кв. м або 13,9%, Солом’янського – 208,1 тис. кв. м або 12,0%, Подільського – 196,5 тис. кв. м або 11,3%.

Найменше житла збудовано у Деснянському (42,6 тис. кв. м або 2,5% від загального прийняття в експлуатацію житла в цілому по місту), Святошинському (72,8 тис. кв. м або 4,2%) та Оболонському (88,7 тис. кв. м або 5,1%) районах.

У 2017 році порівняно з попереднім роком збільшено обсяги прийнятого в експлуатацію житла у восьми районах міста.

Найбільше зростання спостерігалося в Оболонському районі – у 7,2 раза більше, Печерському – у 3,6 раза більше, Дніпровському – у 3,2 раза більше.

У 2017 році лише у двох районах столиці зафіксовано зменшення обсягів прийнятого житла: на території Солом’янського району прийнято житла на 34,0% менше, ніж у 2016 році, Дарницького району – на 6,6% менше.

Нагадаємо, на думку експертів, кожна інвестована в будівництво гривня приносить державі у п'ять разів більше. В Україні, після деякого спаду, сфера будівництва пожвавилася і продовжує розвиватися досить активними темпами.

Наприклад, найбільший столичний забудовник "ХК "Київміськбуд" у 2017 році ввів в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. Крім завершення низки об'єктів, що вже зводяться, компанія у 2018 році взялася за сім нових. Загальний будівельний заділ "Київміськбуду" на сьогодні становить 1,9 млн кв. м нерухомості на різних стадіях готовності.

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