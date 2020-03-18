В ВОЗ разъяснили правила поведения с телами умерших от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разъяснила, что тела умерших от коронавируса людей не несут угрозы заражения инфекцией COVID-19. Об этом заявил во вторник на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, передает УНН.
Отвечая на вопрос журналистов о том, есть ли у ВОЗ рекомендации по охране здоровья работников похоронных служб, которым приходится заниматься в том числе и похоронами умерших от COVID-19, Линдмайер напомнил, что патоген, вызывающий эту болезнь, “распространяется воздушно-капельным путем , а не так, как, например, в случае с Эбола”.
“Тело само по себе не вызывает заражения (в случае с коронавирусной инфекцией COVID-19)”, — пояснил он.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Количество инфицированных коронавирусом в мире приблизилась к 200 тыс., умерших — почти 8 тыс. человек
Напомним, по состоянию на вечер 17 марта в Украине зафиксировано уже 14 случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Среди них — два летальных случая.
Вспышка и распространение коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19 были впервые замечены в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в более чем 130 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.