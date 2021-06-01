В ВОЗ дали названия штаммам коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июня. УНН. Новые штаммы коронавируса маркировать буквами греческого алфавита. Об этом говорится в заявлении ВОЗ, пишет УНН.
детали
Решение сосредоточено нанайменуванни таких штаммов как "британский" и индийским ". Греческие названия не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые. В ВОЗ добавляют, что такие названия будут простыми.
Так что "британский" штамм, будет носить название "Альфа", обнаруженный в Южно-Африканской Республике - "Бета", "бразильский" - "Гамма".
дополнение
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что индийский штамм COVID-19 был обнаружен уже в 60 странах и территориях. На западе Франции обнаружено новый кластер (скопление или группа людей, имеющих общие источники заражения) очень редкого варианта коронавируса.