В Волынской области "скорая" вылетела в кювет, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Волынской области автомобиль "скорой помощи" слетел в кювет, в результате чего пострадали работница "скорой" и пациентка. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сектор коммуникации полиции Волынской области.
По данным правоохранителей, ДТП произошло сегодня ночью на автодороге сообщением "Киев-Ковель-Ягодин", между Ковелем и селом Поворск: автомобиль "скорой помощи" UAZ 3962 слетел в кювет.
Сообщается, что за рулем автомобиля находился 51-летний житель Ковельского района. По предварительной информации, он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и слетел в кювет.
В результате ДТП пострадали 53-летняя работница "скорой" и 76-летняя больная, которую везли в больницу. Пострадавших госпитализировали.
По факту ДТП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Лисичанске в ДТП с маршруткой погибла женщина.