У Волинській області "швидка" злетіла у кювет, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. У Волинській області автомобіль "швидкої допомоги" злетів у кювет, внаслідок чого постраждали працівниця "швидкої" та пацієнтка. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Волинської області.
За даними правоохоронців, ДТП трапилася сьогодні вночі на автодорозі, сполученням "Київ-Ковель-Ягодин" між Ковелем та селом Поворськ: автомобіль "швидкої допомоги" UAZ 3962 злетів у кювет.
Повідомляється, що за кермом автомобіля перебував 51-річний житель Ковельського району. За попередньою інформацією, він не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та злетів у кювет.
Внаслідок ДТП постраждали 53-річна працівниця "швидкої" та 76-річна хвора, яку везли у лікарню. Постраждалих госпіталізували.
За фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 286 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Лисичанську в ДТП з маршруткою загинула жінка.