В водах Персидского залива будет развернуто более 100 беспилотных судов - CENTCOM

Детали

Заявление генерала Майкла Куриллы на ежегодной конференции Манамского диалога в Бахрейне было сделано после того, как Израиль и Соединенные Штаты обвинили Иран в нанесении удара беспилотником у берегов Омана на этой неделе, в результате которого был поражен танкер, принадлежащий израильской фирме.

Атака, совпавшая с усилением напряженности в отношениях между Тегераном и Вашингтоном, стала последней в ряде нарушений в водах Персидского залива, являющихся ключевым маршрутом мировых поставок энергоресурсов.

"К настоящему времени в следующем году Task Force 59 соберет воедино флот из более чем 100 беспилотных надводных и подводных кораблей, работающих вместе, сообщающихся вместе и обеспечивающих осведомленность о морской сфере", - сказал глава CENTCOM.

Глава CENTCOM назвал разработку "беспилотников противника" наибольшей технологической угрозой региональной безопасности.

Запущенная в сентябре 2021 года, Task Force 59 была создана в Бахрейне, где базируется Пятый флот ВМС США для интеграции беспилотных систем и искусственного интеллекта в операции на Ближнем Востоке после серии атак беспилотников, в которых обвиняют Иран.

По данным Пятого флота, в то время как воздушные и подводные беспилотные суда достаточно хорошо развиты, беспилотные надводные катера являются новой технологией, которая необходима для обеспечения безопасности в будущем.