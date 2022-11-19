У водах Перської затоки буде розгорнуто понад 100 безпілотних суден - CENTCOM

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Заява генерала Майкла Куріли на щорічній конференції Манамського діалогу в Бахрейні була зроблена після того, як Ізраїль та Сполучені Штати звинуватили Іран у завданні удару безпілотником біля берегів Оману цього тижня, внаслідок якого було вражено танкер, що належить ізраїльській фірмі.

Атака, що збіглася з посиленням напруженості у відносинах між Тегераном і Вашингтоном, стала останньою у низці порушень у водах Перської затоки, які є ключовим маршрутом світових постачань енергоресурсів.

"На цей час наступного року Task Force 59 збере воєдино флот з більш ніж 100 безпілотних надводних і підводних кораблів, що працюють разом, сполучаються разом і забезпечують поінформованість про морську сферу", - сказав глава CENTCOM.

Глава CENTCOM назвав розробку "безпілотників противника" найбільшою технологічною загрозою регіональній безпеці.

Запущена у вересні 2021 року Task Force 59 була створена в Бахрейні, де базується П'ятий флот ВМС США для інтеграції безпілотних систем та штучного інтелекту в операції на Близькому Сході після серії атак безпілотників, в яких звинувачують Іран.

За даними П'ятого флоту, в той час як повітряні та підводні безпілотні судна досить добре розвинені, безпілотні надводні катери є новою технологією, яка необхідна для забезпечення безпеки в майбутньому.