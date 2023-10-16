В ВМС Украины заявили, что рф активно использует заводы в оккупированном Крыму для ремонта кораблей

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«На керченском заводе они уже построили малый ракетный корабль проекта "Каракурт" с названием "Циклон". Сейчас ещё один такого же класса корабль проходит испытания и третий тоже достраивается. То есть, они используют по полной программе наши производственные мощности, в том числе на заводе в Феодосии», - рассказал Плетенчук.

Детали

В то же время Плетенчук отметил, что у российского кораблестроения есть проблемы из-за санкций. В частности, наблюдается изношенность парка станков, которая достигает 60%, есть сложности с получением радиолокационного оборудования и тому подобное.

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