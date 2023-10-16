У ВМС України заявили, що рф активно використовує заводи в окупованому Криму для ремонту кораблів
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. рф стикається з проблемами під час використання заводів в Криму для ремонту техніки та будівництва кораблів. Про це в ефірі телеканала FREEДОМ сказав спікер ВМС України Дмитро Плетенчук, передає кореспондент УНН.
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«На керченському заводі вони вже побудували малий ракетний корабель проекту "Каракурт" із назвою "Циклон". Зараз ще один такого ж класу корабель проходить випробування і третій теж добудовується. Тобто, вони використовують по повній програмі наші виробничі потужності, у тому числі на заводі в Феодосії», - розповів Плетенчук.
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Водночас Плетенчук зазначив, що в російського кораблебудування є проблеми через санкції. Зокрема, спостерігається зношеність парку верстатів, яка досягає 60%, є складнощі з отриманням радіолокаційного обладнання тощо.
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