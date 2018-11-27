В ВМС обнародовали фото обстрелянных украинских катеров
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Во время обстрела двух украинских бронекатеров в Черном море российские военные имели исключительно намерения физического уничтожения их экипажей, что подтверждается полученными изображениями повреждений катеров. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба командования ВМС ВС Украины, передает УНН.
"Последствия агрессивных действий РФ в отношении кораблей ВМС ВС Украины в Керченском проливе.
Обратите внимание на характер выстрелов. Оккупанты целенаправленно вели стрельбу с целью уничтожения личного состава, а не повреждения материально-технической части", - говорится в сообщении.
В пресс-службе ВМС Украины отметили, что при переходе командир "Бердянска" Андрей Эйдер находился на своем посту.
"Как раз там, где вы видите пробоину в рубке украинского катера. Ранения получил как он, так и другие военнослужащие.
Даже без слов понятно с кем мы имеем дело. Факты четко демонстрируют вооруженную агрессию России против Украины", - отметили в ВМС.
После избрания мер 23 пленным украинским морякам их дело из оккупированного Крыма для дальнейшего "расследования" передадут в Москву.
Как сообщал УНН, ГПУ сообщила о подозрении военным РФ, которые захватили украинских моряков.
Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 людях - трое раненых находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи и еще 20 находятся в разных местах, которые не известны.