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The Washington Post

У ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Під час обстрілу двох українських бронекатерів у Чорному морі російські військові мали виключно намір фізичного знищення їх екіпажів, що підтверджується здобутими зображеннями пошкоджень катерів. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Командування ВМС ЗС України, передає УНН.

У ВМС оприлюднили фото обстріляних українських катерів

“Наслідки агресивних дій РФ стосовно кораблів ВМС ЗС України в Керченській протоці.

Зверніть увагу на характер пострілів. Окупанти цілеспрямовано вели стрільбу з метою знищення особового складу, а не пошкодження матеріально-технічної частини”, — йдеться у повідомленні.

У прес-службі ВМС України наголосили, що під час переходу командир "Бердянськ" Андрій Ейдер знаходився на своєму посту.

“Якраз там, де ви бачите пробоїну в рубці українського катера. Поранення отримав як він, так і інші військовослужбовці.

Навіть без слів зрозуміло з ким ми маємо справу. Факти чітко демонструють збройну агресію Росії проти України”, — наголосили у ВМС.

Після обрання запобіжних заходів 23 полоненим українським морякам їхню справу з окупованого Криму для подальшого “розслідування” передадуть до Москви.

Як повідомляв УНН, ГПУ повідомила про підозру військовим РФ, які захопили українських моряків.

Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

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